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İstanbul Boğazı, İstanbul, Ukrayna, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan gelen bir gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu - Son Dakika

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