Ukrayna'dan gelen bir gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu - Son Dakika
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Ukrayna'dan gelen bir gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu

01.09.2022 21:49

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan "Lady Zehma" isimli kargo gemisi karaya oturdu. Kıyıya 100 metre kala durabilen gemi için bölgeye kurtarma gemileri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu.

Ukrayna'dan İstanbul'a gelen 173 metre boyundaki "LADY ZEHMA" adlı kargo gemisi Bebek kıyılarına geldiğinde dümeni arızalandı. Acil demir atan gemi karaya oturdu. Geminin kıyıya 100 metre kala durduğu öğrenildi. Çok sayıda kurtarma gemisi bölgeye sevk edildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

DÜMEN ARIZASI NEDENİYLE KARAYA OTURDU

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu'na demirlediği belirtildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

BOĞAZ'DA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'dan gelen bir gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan gelen bir gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu - Son Dakika
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