İSTANBUL-İSTANBUL BOĞAZINDA KORKUTAN ANLAR GEMİ KARAYA OTURDU - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL BOĞAZINDA KORKUTAN ANLAR GEMİ KARAYA OTURDU

01.09.2022 21:59

İSTANBUL Boğazı 'nda kargo gemisi dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.

İSTANBUL Boğazı 'nda kargo gemisi dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.

Ukrayna'dan İstanbul'a gelen 173 metre boyundaki LADY ZEHMA adlı karko gemisi Bebek kıyılarına geldiğinde dümeni arızalandı. Acil demir atan gemi karaya oturdu. Geminin kıyıya 100 metre kala durduğu öğrendildi. Çok sayıda kurtarma gemisi bölgeye sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Mürürlüğü olay ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, " Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu'na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi" denildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Ukrayna, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL BOĞAZINDA KORKUTAN ANLAR GEMİ KARAYA OTURDU - Son Dakika

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