İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNA ARIZASI YAPAN GEMİ KURTARILDI - Son Dakika
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İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNA ARIZASI YAPAN GEMİ KURTARILDI

20.03.2022 01:43

İstanbul Boğazı'nda makina arızası yapan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda makina arızası yapan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Gemi, Büyükdere'de güvenli bir şekilde demirletildi.

Kocaeli'nden Köstence'ye seyir halinde bulunan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi Poyrazköy açıklarında makina arızası yaparak yardım çağrısında bulunmuş ve boğaz çift yönlü trafiğe kapatılmıştı. ANNAMARIA D isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, Kurtarma-8, Kurtarma-10 römorkörleri ve KEGM-6 botunun refakatinde kurtarıldığı bildirildi. Gemi, Büyükdere'ye emniyetle demirletildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNA ARIZASI YAPAN GEMİ KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNA ARIZASI YAPAN GEMİ KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNA ARIZASI YAPAN GEMİ KURTARILDI

YORUMLAR
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Arıza yapan gemi kurtarıldı, boğaz trafiği normale döndü Arıza yapan gemi kurtarıldı, boğaz trafiği normale döndü Çığ düşen yolda çalışma yapan iş makinası devrildi Çığ düşen yolda çalışma yapan iş makinası devrildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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