İstanbul Boğazı'nda makina arızası yapan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Gemi, Büyükdere'de güvenli bir şekilde demirletildi.
Kocaeli'nden Köstence'ye seyir halinde bulunan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi Poyrazköy açıklarında makina arızası yaparak yardım çağrısında bulunmuş ve boğaz çift yönlü trafiğe kapatılmıştı. ANNAMARIA D isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, Kurtarma-8, Kurtarma-10 römorkörleri ve KEGM-6 botunun refakatinde kurtarıldığı bildirildi. Gemi, Büyükdere'ye emniyetle demirletildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNA ARIZASI YAPAN GEMİ KURTARILDI - Son Dakika