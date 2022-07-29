İstanbul Boğazı'nda bir günde ikinci gemi arızası - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda bir günde ikinci gemi arızası

29.07.2022 22:07
İstanbul Boğazı'nda bir günde ikinci gemi arızası

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan 139 metre boyundaki 'Adil İbrahimli' isimli boş tanker, ekipler tarafından çekilerek Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan 139 metre boyundaki 'Adil İbrahimli' isimli boş tanker, ekipler tarafından çekilerek Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

İskenderun'dan Ukrayna'ya seyir halindeki 139 metre boyundaki 'Adil İbrahimli' isimli boş tanker, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinesinde kılavuz kaptan ve Kurtarma-7 römorkörünün refakatinde çekilen gemi, Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

Akşam saatlerinde 'Sparta' isimli gemi de makine arızası yaparak aynı sahaya demirletilmişti. - İSTANBUL

YORUMLAR
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İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı İSTANBUL BOĞAZ'NDA İKİNCİ GEMİ ARIZASI, KURTARILARAK DEMİRLETİLDİ İSTANBUL BOĞAZ'NDA İKİNCİ GEMİ ARIZASI, KURTARILARAK DEMİRLETİLDİ
Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Boğazı'nda bir günde ikinci gemi arızası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda bir günde ikinci gemi arızası - Son Dakika
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