İskenderun 'dan Ukrayna 'ya seyir halindeki 139 metre boyundaki 'Adil İbrahimli' isimli boş tanker, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinesinde kılavuz kaptan ve Kurtarma-7 römorkörünün refakatinde çekilen gemi, Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Boğazı'nda bir günde ikinci gemi arızası - Son Dakika

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