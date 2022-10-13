İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ RÖMORKÖRLERLE ÇEKİLİYOR

TUZLA'dan Kavkaz'a giden ANNITA adlı dökme yük gemisi Türkeli açıklarında makine arızası yaptı. Gemi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleriyle çekilirken, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Tuzla'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan ANNITA adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi Türkeli açıklarında makine arızası yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7, Kurtarma-8 römorkörleri ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botu geminin kurtarılması için bölgeye sevk edildi.

ANNITA adlı gemi römorkörler ve tahlisiye botuyla çekilirken, İstanbul Boğazı trafiği de geçici olarak askıya alındı.