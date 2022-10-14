İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ RÖMORKÖRLERLE BÜYÜKDERE'YE ÇEKİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ RÖMORKÖRLERLE BÜYÜKDERE'YE ÇEKİLDİ

14.10.2022 12:09

TUZLA'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan ANNITA isimli dökme yük gemisi, Gemi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleriyle Sarıyer, Büyükdere Demir Sahası'na çekildi.

TUZLA'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan ANNITA isimli dökme yük gemisi, Gemi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleriyle Sarıyer, Büyükdere Demir Sahası'na çekildi.

Tuzla'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan ANNITA adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi Türkeli açıklarında makine arızası yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7, Kurtarma-8 römorkörleri ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından Büyükdere'ye çekildi. Gemi çekilirken İstanbul Boğazı trafiği de geçici olarak askıya alındı. Geminin çekilmesinin ardından boğaz trafiği normale döndü.

YORUMLAR
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İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi Sarıyer açıklarına çekildi İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi Sarıyer açıklarına çekildi İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı
Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Büyükdere, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ RÖMORKÖRLERLE BÜYÜKDERE'YE ÇEKİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ RÖMORKÖRLERLE BÜYÜKDERE'YE ÇEKİLDİ - Son Dakika
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