Tuzla 'dan Rusya 'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan ANNITA adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi Türkeli açıklarında makine arızası yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7, Kurtarma-8 römorkörleri ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından Büyükdere'ye çekildi. Gemi çekilirken İstanbul Boğazı trafiği de geçici olarak askıya alındı. Geminin çekilmesinin ardından boğaz trafiği normale döndü.

Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Büyükdere, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ RÖMORKÖRLERLE BÜYÜKDERE'YE ÇEKİLDİ - Son Dakika

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