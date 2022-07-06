Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Umuryeri açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Beykoz'a emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda makinesi arızalanan tekne kurtarıldı - Son Dakika

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