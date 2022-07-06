İstanbul Boğazı'nda makinesi arızalanan tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazı Umuryeri açıklarında makine arızası yaşayan içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarılarak Beykoz'a yanaştırıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Umuryeri açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Beykoz'a emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
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