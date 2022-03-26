İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı

26.03.2022 13:14
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı girişinde görülen mayın olduğu iddia edilen cisim ile ilgili seyir halindeki gemileri böyle uyardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı girişinde görülen mayın olduğu iddia edilen cisim ile ilgili seyir halindeki gemileri böyle uyardı.

Sarıyer Garipçe köyü açıklarında İstanbul Boğazı girişinde görülen mayına benzer cisim, yetkilileri harekete geçirdi. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatılırken, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Şüpheli cismin bulunduğu alanda helikopter destekli incelemeler başlatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise telsiz sisteminden yaptığı anonsla seyir halindeki gemileri uyardı. Anonsta, "Türkeli demir sahasında belirlenemeyen bir cisim tespit edilmiştir. Tüm gemilerin gemi sahasından uzak olması tavsiye olunur" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri yabancı cisim görüldü; SAS timleri müdahaleye başladı İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri yabancı cisim görüldü; SAS timleri müdahaleye başladı MSB: İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cismin tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal ettirilmiş, etkisiz hale getirmek... MSB: İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cismin tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal ettirilmiş, etkisiz hale getirmek...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Mayın, Gemi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı - Son Dakika


Son Dakika
13:05 İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri yabancı cisim görüldü; SAS timleri müdahaleye başladı
13:01 Suudi Arabistan Pisti'nde kaza yapan Cem Bölükbaşı yarışlara katılamayacak
12:47 Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına mazot desteği vereceğini açıkladı
12:40 Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Denizlili genç 1 yıldır acıkmıyor! Tıp dünyası bu garip vakayı araştırıyor
12:23 Kuzey Kore'den Top Gun tadında balistik füze denemesi!
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
12:07 Ata Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği anlar!
12:05 Bahçeli, CHP Lideri'nin "Nereye yüzeceksin" sorusuna "Yüzmeyi değil, tummayı biliriz" diye yanıt verdi!
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 13:28:00. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement