İstanbul Boğazı'nda Mayın Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Boğazı'nda Mayın Bulundu

18.07.2023 09:44

İstanbul Boğazı'nda, Sarıyer Kireçburnu açıklarında bir vatandaşın fark ettiği mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Sabah saatlerinde midye toplamak için dalış yapan bir kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri yapılan arama sonucunda boğazda patlamamış halde eski bir mayın buldu. Mayın, incelenmek ve imha edilmek üzere götürüldü.

İSTANBUL Boğazı'nda, Sarıyer Kireçburnu açıklarında bir vatandaşın fark ettiği mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kireçburnu sahilde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde midye toplamak için boğazda dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri boğazda arama yaptı. Yapılan arama sonucunda boğazda patlamamış halde eski bir mayın bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü. Denizde yapılan arama ve mayının çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kireçburnu, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda Mayın Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 40 bin yıla kadar hapis istemi
12:12 Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 40 bin 462 yıla kadar hapsi istendi
12:07 Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı
12:06 Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası 'Milli utancımız' denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepki
12:02 Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı
12:02 Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası "Milli utancımız" denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepki
11:47 Son Dakika! Ankara'da MKE fabrikasında patlama meydana geldi, yaralılar var
11:41 Son Dakika: Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
11:28 Filenin Sultanlarına özel uçuşta pasta kesildi
11:27 Son Dakika: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 12:31:56. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda Mayın Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement