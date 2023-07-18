İstanbul Boğazı'nda Mayın İhbarı: Cisim Havan Topu Mermisi Çıktı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Mayın İhbarı: Cisim Havan Topu Mermisi Çıktı

18.07.2023 13:27

İstanbul Boğazı'nda midye toplamak için dalış yapan bir kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. Yapılan inceleme sonucunda ise cismin havan topu mermisi olduğu tespit edildi. Cisim, dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak incelenmek ve imha edilmek üzere götürüldü.

İSTANBUL Boğazı'nda, Sarıyer Kireçburnu açıklarında midye toplamak için açılan kişinin mayın olduğu belirterek ihbarda bulunduğu cismin yapılan inceleme sonucu havan topu mermisi olduğu tespit edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kireçburnu sahilde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde midye toplamak için boğazda dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri su altında arama yaptı. Yapılan arama sonucunda patlamamış halde top mermisi bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan top mermisi, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü. Denizde yapılan arama ve top mermisinin çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda Mayın İhbarı: Cisim Havan Topu Mermisi Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda Mayın İhbarı: Cisim Havan Topu Mermisi Çıktı - Son Dakika
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