İstanbul Boğazı'nda mayını gören kaptan konuştu - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda mayını gören kaptan konuştu

26.03.2022 21:01

İstanbul Boğazı'nda panik yaşatan mayını fark eden ve görüntülerini çeken kuru yük gemisinin kaptanı Bahtiyar Mammadaliyev o anları anlattı.

İstanbul Boğazı'nda panik yaşatan mayını fark eden ve görüntülerini çeken kuru yük gemisinin kaptanı Bahtiyar Mammadaliyev o anları anlattı. Mammadaliyev, "Hemen acil bir durum şeklinde makine hazırlığı yapıp demirimizi aldık ve açık bölgeye emniyetli bölgeye seyrimizi devam ettirdik. Bu durumdan çok endişeliyiz" dedi.

İstanbul Boğazı'nda gün içerisinde Sarıyer açıklarında denizde yüzen bir mayın görülmüş ve SAS komandoları tarafından etkisiz hale getirilmişti. Mayını fark ederek görüntüleyen kuru yük gemisinin kaptanı Bahtiyar Mammadaliyev, yaşananları anlattı. DHA Muhabirinin telefonla ulaştığı Neptune isimli kuru yük gemisinin Azerbaycanlı kaptanı  Bahtiyar Mammadaliyev, Bulgaristan'dan Yunanistan'a gitmek için Türkeli sınırlarında Boğaz geçiş sırası beklediği sırada mayını gördüğünü söyledi. Mammadaliyev, olay yaşandığında emniyet açısından demir alıp açığa çıktıklarını kaydetti.

"BU DURUMDAN ENDİŞELİYİZ"

Mammadaliyev, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında,  Türkeli Demir Bölgesi'ndeydik. Boğaz geçişi için sıra bekliyorduk. Tabi gündüz gözü olduğu için kısa bir süre içinde göz temasıyla deniz üzerinde yüzen mayın tespit ettik. Yaklaştığında daha da yüzen mayın olduğuna emin olduk. Hemen acil bir durum şeklinde makine hazırlığı yapıp demirimizi aldık ve açık bölgeye emniyetli bölgeye seyrimizi devam ettirdik. Bu durumdan çok endişeliyiz. Çevredeki gemiler de aynı şekilde harekete geçtiler. İnşallah bütün bunların önlemi alınır. Bu savaşlar da bitmiş olur. Bütün dünyamıza sulh ve sakit denizler arzu ederiz. Allah bütün denizlere selamet versin" dedi.


- Karaköse
İstanbul Boğazı'nda mayını gören kaptan konuştu
İstanbul Boğazı'nda mayını gören kaptan konuştu
İstanbul Boğazı'nda mayını gören kaptan konuştu
İstanbul Boğazı'nda mayını gören kaptan konuştu
İstanbul Boğazı'nda mayını gören kaptan konuştu
İstanbul Boğazı'nda mayını gören kaptan konuştu
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda mayını gören kaptan konuştu - Son Dakika


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