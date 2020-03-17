İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi kıyıya çekildi - Son Dakika

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İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi kıyıya çekildi
31 dakika önce
İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma botları tarafından Paşabahçe Koyu'na çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:19 Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma botları tarafından Paşabahçe Koyu'na çekildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Liberya Bandıralı 225 metrelik "Tycoon" isimli kargo gemisinin motoru arızalandı. Yardım istenmesi üzerine söz konusu gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları tarafından Paşabahçe Koyu'na çekildi. Gemiye Kıyı Emniyeti gemi kurtarma botlarının yanı sıra Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi botlarının da eşlik ettiği görüldü.
Geminin motor arızasının giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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