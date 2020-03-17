İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi - Son Dakika

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İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi
57 dakika önce
İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi, arızanın gidirilmesinin ardından Karadeniz'e hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:24 Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi, arızanın gidirilmesinin ardından Karadeniz'e hareket etti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada motoru arızalanan Liberya Bandıralı 225 metrelik "Tycoon" isimli kargo gemisi bir süre Paşabahçe Koyu'na çekildi. Burada motor arızası giderilen gemi Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma ve Sahil Güvenlik botlarının eşliğinde İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak Karadeniz'e çıktı.
Geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'na gideceği öğrenildi.
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