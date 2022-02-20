Üye Girişi
İSTANBUL BOĞAZI'NDA PLASTİK ATIK TOPLADILAR, SAHİLDE SERGİLEDİLER - Son Dakika

İSTANBUL BOĞAZI'NDA PLASTİK ATIK TOPLADILAR, SAHİLDE SERGİLEDİLER

20.02.2022 13:29

İSTANBUL Boğazı, Bebek Sahili'nde bir grup çevreci farkındalık oluşturmak için plastik atık topladı.

İSTANBUL Boğazı, Bebek Sahili'nde bir grup çevreci farkındalık oluşturmak için plastik atık topladı.

Bebek İskelesi'nde bir araya gelen Geri Dönüşüm ve Kazanımcılar Derneği (GEKADER), Derinlere Saygı Dalış Topluluğu ve Denizde Arama Kurtarma ekipleri, Türkiye'nin 50 yıllık ilk resmi belgeli ticari balıkçısı Necla Yazıcı, iki tekneyle İstanbul Boğazı'na açıldı. Denizin kıyı kesimlerindeki atık plastikleri toplayan üyeler, bunları karaya çıkararak sergiledi. Toplanan atıkların arasında leğenler, yağ ile şampuan şişeleri ve kullanılmayan ağlar dikkati çekti. Çok sayıda plastik şişe atığı da denizden çıkarıldı.

GEKADER Başkanı Fatih Eren, bir günde yaklaşık 150 kilo atık topladıklarını ifade etti. Denizde atıkların birikmesini engellemek için daha duyarlı olunması gerektiğini belirten Eren, Bugün burada denizlerdeki atıkları toplayarak bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Ambalaj atıkları çöp değildir. Biz bunları ayrıştırdığımız zaman geri dönüştürüyoruz. Hepsi bizim için önemli malzemeler. Toplum bilincini geliştirmek için bir organizasyon yaptık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, evlerimizde ambalaj atıklarımızı biriktirmemiz lazım ve ambalaj atık noktalarına bırakmamız lazım. Kullandığımız her şeyin ambalajı var. Şöyle söyleyeyim biz bugün burada yaklaşık 150 kiloya yakın atık topladık. Denizlerden ciddi şekilde atık çıkıyor. Bunların çoğu geri dönüştürülebilir atıklar. Denize verelim alır götürür, mantığı ile ilerlememek lazım. En nihayetinde bunları biz topluyoruz. Belediyelerin ekipleri topluyor, duyarlı vatandaşlarımız topluyor dedi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA PLASTİK ATIK TOPLADILAR, SAHİLDE SERGİLEDİLER
İSTANBUL BOĞAZI'NDA PLASTİK ATIK TOPLADILAR, SAHİLDE SERGİLEDİLER
İSTANBUL BOĞAZI'NDA PLASTİK ATIK TOPLADILAR, SAHİLDE SERGİLEDİLER
İSTANBUL BOĞAZI'NDA PLASTİK ATIK TOPLADILAR, SAHİLDE SERGİLEDİLER
İSTANBUL BOĞAZI'NDA PLASTİK ATIK TOPLADILAR, SAHİLDE SERGİLEDİLER
İSTANBUL BOĞAZI'NDA PLASTİK ATIK TOPLADILAR, SAHİLDE SERGİLEDİLER

YORUMLAR
500
AKUT deprem tatbikatı yaptı AKUT deprem tatbikatı yaptı İSTANBUL BOĞAZI'NDA PLASTİK ATIK TOPLADILAR, SAHİLDE SERGİLEDİLER İSTANBUL BOĞAZI'NDA PLASTİK ATIK TOPLADILAR, SAHİLDE SERGİLEDİLER Bebek sahilinde denizden balık yerine plastik bidonlar çıktı Bebek sahilinde denizden balık yerine plastik bidonlar çıktı

İstanbul Boğazı, Arama Kurtarma, geri dönüşüm, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL BOĞAZI'NDA PLASTİK ATIK TOPLADILAR, SAHİLDE SERGİLEDİLER - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
12:59 Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!
12:39 Galatasaray'ın 16 yaşındaki yeteneği Beknaz'dan olay gönderme
12:30 Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Parasız adam gereksiz adamdır!
12:27 Öldürülen gazetecinin yakın arkadaşı: Bundan sonra Güngör Arslan benim
12:15 Survivor Sude'nin kardeşi fotoğraflarıyla instagramı kasıp kavuruyor!
12:09 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu
11:51 PSG'ye 13 ay sonra 3 gol şoku!
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihine ertelendi
11:11 Kenan Işık'ın son durumu nasıl? En yakın arkadaşı paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 13:49:11. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL BOĞAZI'NDA PLASTİK ATIK TOPLADILAR, SAHİLDE SERGİLEDİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement