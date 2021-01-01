İstanbul Boğazı'nda polisten korona ve yılbaşı denetimi - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik korona ve yılbaşı kutlaması yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını kapsayan ve 4 Ocak Pazartesi'ye kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00'de itibariyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren İstanbul Boğazında korona virüs ve yılbaşı kutlamalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 2021'e saatler kala gerçekleştirilen denetimlerde, Ataköy Marina'da bulunan demirlemiş teknelerdeki görevliler tek tek korona virüse karşı uyarılarak, kutlamaların yasak olduğu hakkında bilgiler aktarıldı. Denetimler sırasında herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı. - İSTANBUL