İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı. - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı.

6 saat önce

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı.

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı., System.String[]

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, Rumeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:28 Kaynak: İHA
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