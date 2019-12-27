İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı. - Son Dakika

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İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı.
6 saat önce
İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:28 Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. - İSTANBUL
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