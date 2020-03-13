İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS - Son Dakika

İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS
6 saat önce
İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:49 Kaynak: DHA
İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücüler sis farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra görüş mesafesinin de düştüğü görüldü.
Görüntü Dökümü:
---------------
-FSM Köprüsü'nden detay
-İstanbul Boğazı'ndan detay
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Son Dakika Sporseverlerden maçların seyircisiz oynanma kararına destek Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı