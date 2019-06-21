İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR
44 dakika önce
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:55 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kısmi sis
Gözden kaybolan Şehitler Köprüsü
İstanbul Boğazı
Genel ve detaylar
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