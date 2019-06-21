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İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR

44 dakika önce

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR, System.String[]

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kısmi sis
Gözden kaybolan Şehitler Köprüsü
İstanbul Boğazı
Genel ve detaylar


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:55 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul Boğazı, Güncel
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