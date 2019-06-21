Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

38 dakika önce

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor, System.String[]

Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:00 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
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