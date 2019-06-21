Son Dakika Haberleri: İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR
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İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR

1 saat önce

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:59 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
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