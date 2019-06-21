Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

33 dakika önce

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor, System.String[]


Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:42 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İDO'dan "23 Haziran'da sefer iptali" iddialarına ilişkin açıklama geldi Meteoroloji 9 il için uyarı yaptı! Sel, heyelan ve yıldırım düşmesine dikkat Selahattin Demirtaş: Abdullah Öcalan'ın elinde sihirli değnek yok elbette Teröristbaşı Öcalan'ın "tarafsızlık" çağrısına Temelli'den yorum: Halk kararını 1 hafta önce verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 09:15:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]