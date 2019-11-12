Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

6 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis arasındaki 15 Temmuz Şehitler köprüsü adeta kayboldu.


İstanbullular güne sis ile başladı. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı'nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis E-5 Karayolu'nda da etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken sürücüler zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:24 Kaynak: İHA
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