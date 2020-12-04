İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor - Son Dakika

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ İSTANBUL Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu. Trafikte görüş mesafesi azaldığı için sürücüler yavaşlamak zorunda kaldı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini arttırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştüğü için araçlar yavaşlamak zorunda kaldı. Boğazda yaşanan balık akını nedeniyle oltasını alan sahillere koştu. Olta balıkçıları sahillerde yoğunluk oluşturdu.

BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPANDI