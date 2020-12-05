İstanbul DHAİstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü kaydedildi. Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.20'den itibaren çift
yönlü olarak askıya alındığı belirtildi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS; GEMİ GEÇİŞLERİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI - Son Dakika