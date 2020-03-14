İstanbul Boğazı'nda sis; Tarabya'da göz gözü görmüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda sis; Tarabya'da göz gözü görmüyor - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda sis; Tarabya'da göz gözü görmüyor

7 saat önce

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / istanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor.

İstanbul Boğazı'nda sis; Tarabya'da göz gözü görmüyor, System.String[]

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ istanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Tarabya'da deniz yüzeyinde görüş mesafesi birkaç metreye kadar indi.


İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:21 Kaynak: DHA
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