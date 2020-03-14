İstanbul Boğazı'nda sis; Tarabya'da göz gözü görmüyor - Son Dakika

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İstanbul Boğazı'nda sis; Tarabya'da göz gözü görmüyor
7 saat önce
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / istanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:21 Kaynak: DHA
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ istanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Tarabya'da deniz yüzeyinde görüş mesafesi birkaç metreye kadar indi.
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