İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS; TARABYA'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR - Son Dakika
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İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS; TARABYA'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

6 saat önce

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Tarabya'da deniz yüzeyinde görüş mesafesi birkaç metreye kadar indi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS; TARABYA'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:31 Kaynak: DHA
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