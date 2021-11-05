İstanbul Boğazı'nda sis vapur seferlerini aksatıyor - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda sis vapur seferlerini aksatıyor
05.11.2021 12:02
İSTANBUL Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.
İSTANBUL Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kendini gösteren sis, özellikle deniz seviyesinde etkisini arttırdı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması Şehir Hatları seferlerinde aksamalara yol açtı. Beşiktaş- Kadıköy arasındaki vapur seferleri saat 11.00'den itibaren karşılıklı olarak iptal edildi. Seferlerin sisin etkisini kaybetmesinin ardından tekrar başlayacağı bildirildi.Beşiktaş- Üsküdar arasında yapılan tekne seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.
- İstanbul
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