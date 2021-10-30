İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi - Son Dakika

Bugün İstanbul Boğazı'nda felaketin kıyısından dönüldü. Vaniköy kıyısında sürüklenen bir kargo gemisi, karaya metreler kala durabildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA
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