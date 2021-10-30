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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi

30.10.2021 15:56

İstanbul Boğazı Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Korku dolu anları yaşandığı bu anlarda gemi kıyıya metreler kala durdu.

Bugün İstanbul Boğazı'nda felaketin kıyısından dönüldü. Vaniköy kıyısında sürüklenen bir kargo gemisi, karaya metreler kala durabildi.

"KURTARMA RÖMORKÖRÜ YÖNLENDİRİLDİ"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.

İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar! Sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi

İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi - Son Dakika
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