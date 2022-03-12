15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 183 metrelik ATOLL isimli tanker gemisi sürüklendi - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 183 metrelik ATOLL isimli tanker gemisi sürüklendi

12.03.2022 03:16
15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 183 metrelik ATOLL isimli tanker gemisi sürüklendi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında makine arızası yapan ATOLL isimli tanker gemisini kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında makine arızası yapan ATOLL isimli tanker gemisini kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyada yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme'ye demirletildi" açıklamasında bulundu. Gemi emniyetli bir şekilde bir süre Kuruçeşme de demirledikten sonra Ahırkapı Limana çekildi. - İSTANBUL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 183 metrelik ATOLL isimli tanker gemisi sürüklendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 183 metrelik ATOLL isimli tanker gemisi sürüklendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 183 metrelik ATOLL isimli tanker gemisi sürüklendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 183 metrelik ATOLL isimli tanker gemisi sürüklendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 183 metrelik ATOLL isimli tanker gemisi sürüklendi

YORUMLAR
500
Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı MSB zorlu kış şartlarında kahramanca görev yapan Mehmetçiği paylaştı MSB zorlu kış şartlarında kahramanca görev yapan Mehmetçiği paylaştı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Medya, Gemi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 183 metrelik ATOLL isimli tanker gemisi sürüklendi - Son Dakika


Son Dakika
01:11 2 polisimizi şehit eden zanlının ailesi konuştu: Ekipleri husumetli oldukları aşiretten zannetmiş
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 03:57:05. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 183 metrelik ATOLL isimli tanker gemisi sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement