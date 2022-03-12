15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 183 metrelik ATOLL isimli tanker gemisi sürüklendi - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında makine arızası yapan ATOLL isimli tanker gemisini kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyada yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme'ye demirletildi" açıklamasında bulundu. Gemi emniyetli bir şekilde bir süre Kuruçeşme de demirledikten sonra Ahırkapı Limana çekildi. - İSTANBUL