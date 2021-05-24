Rumelifeneri açıklarında sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan şişme bot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) hızlı tahlisiye botu tarafından çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rumelifeneri açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan şişme bot, KEGM 8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumelifeneri Balıkçı Barınağı'na çekildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda sürüklenen şişme bottaki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika