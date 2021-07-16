İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan gemiye müdahale edildi - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'na demir atan gemiye müdahale edildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Le Havre'den Novorossiysk'ye gitmekte olan STI ELYSEES isimli 256 metrelik boş vaziyetteki tankerin, İstanbul Boğazı Umuryeri mevkisinde makine arızası yapması üzerine gemide bulunan kılavuz kaptanımız tarafından ivedilikle demir atılmış, KURTARMA 8 ve KURTARMA 12 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay mahalline sevk edilmiştir. Gemi makinesinin çalıştırılmasına müteakip demir alarak römorkörlerimiz eşliğinde boğaz geçişine devam etmektedir."
Kaynak: AA
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