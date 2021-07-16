İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan gemiye müdahale edildi - Son Dakika

"Le Havre'den Novorossiysk 'ye gitmekte olan STI ELYSEES isimli 256 metrelik boş vaziyetteki tankerin, İstanbul Boğazı Umuryeri mevkisinde makine arızası yapması üzerine gemide bulunan kılavuz kaptanımız tarafından ivedilikle demir atılmış, KURTARMA 8 ve KURTARMA 12 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay mahalline sevk edilmiştir. Gemi makinesinin çalıştırılmasına müteakip demir alarak römorkörlerimiz eşliğinde boğaz geçişine devam etmektedir."

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