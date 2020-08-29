İSTANBUL BOĞAZI'NDA TEKNE DENETİMİ - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazda tekne denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde boğazdaki tekneler denetlendi. Çeşitli eğlencelerin yapıldığı teknelere çıkan ekipler, teknede bulunanların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti. Yapılan denetimde bir tekneye çıkan ekipler, hakkında arama kararı olan 1 kişiyi gözaltına aldı. Polis, aracına bindirilen kişi, emniyete götürüldü.

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