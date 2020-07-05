İstanbul Boğazı'nda teknelerde koronavirüs denetimi - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda teknelerde koronavirüs denetimi

İSTANBUL Valisi Ali Yerikaya'nın talimatı sonrasında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'ndaki tekneler koronavirüs tedbirleri karşı denetlendi.

İSTANBUL Valisi Ali Yerikaya'nın talimatı sonrasında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'ndaki tekneler koronavirüs tedbirleri karşı denetlendi.

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Fatih'te bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan hareket eden ekipler, İstanbul Boğazı'nda devriye gezerek tekneleri durdurdu. Teknelerdeki personellerin ve yolcuların kurallara uyup uymadığını denetleyen ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı. Kontrollü sosyal hayat için denizlerde de maske kullanımı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem yapıldı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Mavi Vatan' olarak adlandırılan denizlerde yapılan denetimlerde 5 teknede 16 yolcuya ve 1 tekne kaptanına cezai işlem uygulandı. 2 tekne seferden alıkonurken 4 tekne hakkında da idari işlem yapıldı.

HASSASİYETİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Toplu taşıma araç sürücüleri ve sosyal tesis işletme yöneticilerinin 'Yeni normal' dönemde belirlenen tedbirlere uymaları, öncelikle kendi sağlıkları olmak üzere şehrimiz ve ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Denetimlerimizi, insanımızın sağlığı, şehrimiz ve ülkemizin güvenliği için hassasiyetimizi devam ettireceğiz. Hiç kimseye idari veya adli işlem uygulanmasını arzu etmiyoruz. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Birlikte başaracağız" denildi.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 01:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda teknelerde koronavirüs denetimi - Son Dakika

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