İSTANBUL BOĞAZI'NDA TEKNELERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL BOĞAZI'NDA TEKNELERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL BOĞAZI'NDA TEKNELERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazda tekneler üzerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı Yenikapı'dan hareket eden Sahil Güvenlik Marmara...
İSTANBUL BOĞAZI'NDA TEKNELERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazda tekneler üzerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı
Yenikapı'dan hareket eden Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri 8, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ise 2 botla denetimlere katıldı. Ekipler, İstanbul Boğazı'nda bulunan teknelerde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına yönelik kontrol yaptı. Kontrollerde Haliç, Beşiktaş ve Üsküdar açıkları ile sahile yakın yerler denetlendi. Denetimlerde teknelere çıkan ekipler, vatandaşları ve tekne yetkililerini kontrol etti. Teknelerin evrakları incelendi.
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Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 00:40 Kaynak: DHA
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