İSTANBUL BOĞAZI'NDA TEKNELERE YÖNELİK DENETİM - Son Dakika

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 22'inci Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de, İstanbul Boğazı'nda bulunan tekneleri kontrol etti.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 22'inci Yeditepe Huzur denetimleri 3 bin personel ile bu akşam yapıldı. Denetimler kapsamında Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de, Boğaz'da bulunan tekne ve yatları kontrolden geçirdi. Yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu görülürken, görevliler kimlik kontrolünden geçirildi. Teknelerin belgeleri de kontrol edildi.