İstanbul Boğazı'nda trol avcılığına geçit yok - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürebilir su ürünleri avcılığını sağlamak üzere İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde geniş çaplı denetim yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetimler 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ve Kanun'un 33'üncü maddesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek gerçekleştirildi. Yenikapı Limanı ve çevresi ile İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yasadışı trol avcılığını önlemeye yönelik denetimlere İstanbul İl Tarım Müdürlüğünün yanı sıra yetkili kurumlardan 4'ü dalgıç olmak üzere 56 personel katıldı. 6 bot, 2 vinç ve 1 kamyonun da kullanıldığı geniş kapsamlı denetimlerde 14 adet büyük boy trol kapısına, bin metre misina ağına ve 20 takım trol ağına el konuldu. El konulan istihsal vasıtaları ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere yediemin limanına teslim edildi.