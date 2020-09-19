İstanbul Boğazı'nda trol avcılığına geçit yok - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda trol avcılığına geçit yok

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürebilir su ürünleri avcılığını sağlamak üzere İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde geniş çaplı denetim yaptı.

İstanbul Boğazı'nda trol avcılığına geçit yok, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürebilir su ürünleri avcılığını sağlamak üzere İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde geniş çaplı denetim yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetimler 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ve Kanun'un 33'üncü maddesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek gerçekleştirildi. Yenikapı Limanı ve çevresi ile İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yasadışı trol avcılığını önlemeye yönelik denetimlere İstanbul İl Tarım Müdürlüğünün yanı sıra yetkili kurumlardan 4'ü dalgıç olmak üzere 56 personel katıldı.  6 bot, 2 vinç ve 1 kamyonun da kullanıldığı geniş kapsamlı denetimlerde 14 adet büyük boy trol kapısına, bin metre misina ağına ve 20 takım trol ağına el konuldu. El konulan istihsal vasıtaları ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere yediemin limanına teslim edildi.


İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, İstanbul, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda trol avcılığına geçit yok - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Gidişini gördü, gelişini göremedi! Geri gelen otomobil talihsiz kadına çarptı Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti "Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı
Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak         
17:49
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü         
16:35
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 18:25:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Boğazı'nda trol avcılığına geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei