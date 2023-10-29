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İSTANBUL BOĞAZI'NDA TÜRK DONANMASI COŞKUSU; CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇİMARİVA SELAMI - 1 - Son Dakika

İSTANBUL BOĞAZI'NDA TÜRK DONANMASI COŞKUSU; CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇİMARİVA SELAMI - 1

Son Güncelleme: 29.10.2023 18:09

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu ve beraberindeki 100 gemi İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu ve beraberindeki 100 gemi İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu.

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Bağazı'nda 100 gemi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları için geçit töreni düzenledi. Geçit, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutasında gerçekleştirildi. "100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçitte, TCG Anadolu'nun rehberliğinde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine henüz girmeyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, Pirireis denizaltısı ve Derya gemisi de geçit töreninde yer aldı. Gemiler, Vahdettin Köşkü'nden töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu.

İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğindeki 100 geminin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 9 F-16 ve 3 F-4E uçakları ve helikopterleri eşlik etti. Tören öncesinde Türk Yıldızları ve Solotürk gösterileri de gerçekleşti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapılacak. Coşkulu kutlamaya vatandaşlar da sahil kenarlarından ortak oldu.

BAKANLAR DA İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca etkinliği Beylerbeyi Parkı'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TRT Ulus'tan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Çengelköy Kuleli Mustafa Paşa Camii Bahçesi'nden, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Beşiktaş'tan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Arnavutköy'den, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ortaköy'den, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Tarabya'dan etkinlikleri izledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL BOĞAZI'NDA TÜRK DONANMASI COŞKUSU; CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇİMARİVA SELAMI - 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL BOĞAZI'NDA TÜRK DONANMASI COŞKUSU; CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇİMARİVA SELAMI - 1 - Son Dakika
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