İstanbul Boğazı'nda yasa dışı midye avcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda yasa dışı midye avcıları suçüstü yakalandı

18.05.2022 00:26

- İstanbul Boğazı'nda yasa dışı midye avcıları suçüstü yakalandı Yasa dışı avladıkları midyeleri denize tekrar bıraktılar 2 ton kara kıllı midyeye el geçirildi İstanbul Boğazı'nda yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yapıldığı yapanlar suçüstü yakalandı.

- İstanbul Boğazı'nda yasa dışı midye avcıları suçüstü yakalandı

Yasa dışı avladıkları midyeleri denize tekrar bıraktılar

2 ton kara kıllı midyeye el geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yapıldığı yapanlar suçüstü yakalandı. 70 çuval yaklaşık 2 ton kara kıllı midyeye el konulurken, kacak midye avcılığı yapan kişilere 20 bin 53 TL idari para cezası uygulandı. Avladıkları canlı su ürünlerini denize tekrar bırakma anları kameraya yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda yasadışı avcılara göz açtırılmıyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Boğazı'nda yasadışı kara kıllı midye avcılığı yapıldığını tespit etti. İhbar üzerine Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda harekete geçen

Sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı Şile Karakol komutanlığı ekipler yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yapanları suçüstü yakaladı. Operasyonda 70 çuval yaklaşık 2 ton kara kıllı midyeye el konulurken, kacak midye avcılığı yapan kişilere 20 bin 53 TL idari para cezası uygulandı. Canlılığını koruyan su ürünlerinin doğal ortamına iadesi yapıldı. Avcılıkta kullanılan algarna av aracına da el konuldu.

İstanbul Boğazı'nda yasa dışı midye avcıları suçüstü yakalandı
İstanbul Boğazı'nda yasa dışı midye avcıları suçüstü yakalandı
İstanbul Boğazı'nda yasa dışı midye avcıları suçüstü yakalandı
İstanbul Boğazı'nda yasa dışı midye avcıları suçüstü yakalandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Boğazı'nda yasa dışı midye avcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika


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