İstanbul Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

07.08.2022 11:58
İstanbul Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan ve içerisinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan ve içerisinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7.5 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Büyükdere'ye emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı - Son Dakika
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