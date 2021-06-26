- İstanbul Boğazı'nda yelkenli yarışları havadan görüntülendi. Düzenlenen yelken yarışlarında 50 takım mücadele etti .Yüksek akıntı hızında gerçekleşen mücadele, Beşiktaş ve Anadolu Hisarı arasında düzenlendi.

İstanbul Boğazı'nda 2012'den bu yana düzenlenen yarış, bu sene de heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. Asya ve Avrupa kıtalarının buluşma noktası olan İstanbul Boğazı, onlarca yelkenliye ev sahipliği yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından organize edilen 9. BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışları, üniversitenin Güney Kampüsü önünden başladı. Yüksek akıntı hızında zorlu bir mücadele veren 50 takım kıyasıya rekabet etti. Ekipler yarışı, Anadolu Hisarı'ndan dönüş yaparak Beşiktaş'ta tamamladı.

"PANDEMİDEN DOLAYI YARIŞLARI TAM TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİREMEDİK"

BAU Uluslararası Yelken Kulübü Genel Sekreteri Ufuk Bektaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

""BAU Bosphorus Sailling Cup yarışmasının bu sene dokuzuncusu düzenleniyor. Saat 11.50'de uyarı işaretinin verilmesiyle yarışa başlandı.Tekneler Anadolu Hisarını döndükten sonra güneye doğru harekete geçerek Arnavutköy önlerinden tekrar kuzeye Anadolu Hisarına tırmanacaklar. Boğaz kuzeyden güneye akan güçlü akıntılarıyla ünlüdür. Tekneler bugün biraz zorlandı. Bu yıl yaklaşık 50 tekne katılacak. Her yıl mayıs ayının ilk haftasında gerçekleştiriyorduk. Son iki senedir pandemiden dolayı yarışları tam tarihinde gerçekleştiremedik. Mevsim değişikliğinden dolayı da rüzgar düşük olduğu için yarışçıların zorlanmasına neden oluyor. Bireysel yarış takımlarının yanında ulusal ve global firmaların oluşturduğu yelken yarış takımları da bulunuyor. Bahçeşehir Üniversitesine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum."

"TÜRKİYE'DE YELKEN SPORU DAHA DA YAYILMALI"

2021 yılında dokuzuncu BAU Boğaz yarışının gerçekleştiğini söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü Komodoru Doğancan Öz, "Dokuz yıldan beri gelen bir gelenek oldu. Her sene olduğu gibi pek çok takım katılıyor. Pandemiye rağmen 50 katılımcımız var. Deniz aşkı bizler için bambaşka. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülke olduğu için yelken sporunun daha da yayılması gerekiyor. Güzel bir yarış olacak. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.