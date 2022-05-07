İstanbul Boğazı'nda Yılın İlk Yarışı, 50'yi Aşkın Yelkenliyle Start Aldı - Son Dakika

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "BAU Bosphorus Sailing Cup", İstanbul Boğazı'nda 50'yi aşkın yelkenliyle başladı. BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Boğazın ilk yarışını yapıyoruz. Bir tekne içinde her yaş grubunu görebileceğiniz 7'den 70'e tüm yelken severlerin, yelken sporcularının buluştuğu bir yarış olacak" dedi.

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi tarafından 2012 yılından beri çok sayıda yelkenlinin katılımıyla düzenlenen 'BAU Bosphorus Sailing Cup', BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden start aldı. 10 yıldır düzenlenen yarış, "Yılın ilk Boğaz yarışı" unvanını taşıyor. BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden start alan yelkenliler, yarın Caddebostan-Adalar arasındaki şamandıra parkurunu tamamladıktan sonra etabı tamamlayacak.

"YARIŞA İLGİ HER SENE ARTIYOR"

Start öncesi konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü Başkanı Vedatcan Baltalı şunları söyledi:

"Aslında bakarsanız 2007 yılında 2 yelken sever tarafından kurulan kulübümüz 2016 yılında da bir federe kulüp haline geldi. ve 2013 senesinden beri de BAU Bosphorus Sailing Cup adı altında yılın ilk Boğaz yarışını gerçekleştiriyoruz. ve bu yarışa her sene ilgi artıyor. Hem katılımcı tekneler anlamında hem de şu anda bu yarışı dünyanın tek doğal yelken yarışı izleme tribünü olan İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiğimiz için İstanbul'da yaşayan kişiler tarafından da oldukça ilgi görmeye devam ediyor.

4 ETAPLI YELKEN LİGİNİN FİNAL ETABI: 50'ye yakın yat yarış yelkenlisinin katılım göstermesini bekliyoruz. Yarışımızın bugünkü etabı Beşiktaş'ta başlıyor. Bahçeşehir Üniversitesi önünden. Ardından teknelerimiz genel kuzey yönüne doğru, Beykoz'a doğru tırmanıyor olacaklar ve Anadolu Hisarı'ndaki şamandırayı dönerek tekrar Beşiktaş'ta finiş verecekler. Aslında bakarsanız bu şu anda gerçekleştireceğimiz Boğaz yarışı bizim 4 etaplı yelken liginin final etabı.

BUGÜN BOĞAZ'DA MÜKEMMEL BİR RÜZGAR VAR: Geçtiğimiz etaplarda rüzgar pek lehinize olmadığı ve biraz rüzgarsızlıkla karşılaştık. Dolayısıyla yarışlar çok fazla rekabetçi geçemedi. Daha fazla böyle rüzgarı bekleyerek geçti. Ancak bugün İstanbul Boğazı'nın mükemmel bir rüzgar var. Yine kuzeyden esen bir rüzgarla karşı karşıyayız. ve tekneler hem start aldığı zaman hem de şamandıra dönüşlerinde hem de kuzeye doğru seyrederlerken bizi çok çekişmeli bir parkur bekliyor olacak.

BOĞAZ YARIŞININ 10'UNCUSUNU GERÇEKLEŞTİRİYORUZ: Yılın ilk Boğaz yarışını gerçekleştiriyoruz ve 10'uncu defa gerçekleştiriyoruz. Şu anda çok güzel bir hava var ve ilk bu yarışlar gerçekleştirilmeye başlandığı günden beri Bahçeşehir Üniversitesi'nin destekleriyle birlikte gerçekleştiriliyor. Şu anda çok güzel bir hava ve çok güzel bir rüzgar var. Tüm yelkencilere, tüm yarışmacılara temennimiz provalarının net olması rüzgarlarının da kolaylarına olması."

"SEZONUN İLK BOĞAZ YARIŞI"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise şöyle konuştu:

"Boğazın ilk yarışını yapıyoruz. Yelkencilerin uzun zamandır beklediği o güzel rüzgarı bulabilecekleri ve tüm İstanbullulara açık olan bir yarış. Boğazın yani sezonun ilk boğaz yarışı. 10 yıldır yapıyoruz bu yarışı ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak öğrencilerimizle beraber hocalarımız ve tüm personelimizle desteklediğimiz bir yarış. 50'ye yakın takım var ve sadece üniversiteler, liseler yok, aynı zamanda sektörün de kendi yelken takımları var. Bir tekne içinde her yaş grubunu görebileceğiniz 7'den 70'e tüm yelken severlerinin, yelken sporcularının buluştuğu bir yarış olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YELKEN KULÜBÜ BAŞKANI VEDATCAN BALTALI

- BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ŞİRİN KARADENİZ

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