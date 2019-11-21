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İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı

6 saat önce

İstanbul Boğazı'nda yunusların zorlu ve eğlenceli balık avı, objektiflere takıldı.

İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı, System.String[]

İstanbul Boğazı'nda yunusların zorlu ve eğlenceli balık avı, objektiflere takıldı.

Marmara Denizi'nde son yıllarda artan yunus popülasyonu, İstanbullulara keyifli görüntüler seyrettiriyor. Boğazın sevimli sakinleri ünvanını alan yunus balıkları, avlanırken birbirinden ilginç görseller veriyor. İstanbul'da Kasım ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ve yağış olmadan seyrederken, sonbaharda beklenen balık sürüleri de boğaza gelmiyor. Vatandaşın yemek için taze balık bulmakta zorlandığı gibi, yunus balıkları da halen soğumayan boğaz sularında aç kalmamak için avlanmaya çalışıyor. Sarıyer Sahili'nde birbirleriyle dans edercesine yakın yüzen ve hızlı hareketler yapan yunus sürüsünün balık yakalama avı, objektiflere yansıdı.

Yaklaşık 2 saat boyunca boğazda avlanan yunuslar yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu.

(İsmail Coşkun/İHA)

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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