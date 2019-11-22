Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı böyle görüntülendi
Son Dakika Genel İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı böyle görüntülendi - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı böyle görüntülendi

6 saat önce

İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı böyle görüntülendi Havadan çekilen yunuslar eşsiz görüntüler oluşturduİSTANBUL - Sevimli yunus sürüsünün avlanmak için Karadeniz'den Marmara denizine uzanan yolculuğu İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı böyle görüntülendi

Havadan çekilen yunuslar eşsiz görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - Sevimli yunus sürüsünün avlanmak için Karadeniz'den Marmara denizine uzanan yolculuğu İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi. Birbirleri ile adeta dans edercesine yüzen yunuslar havadan çekilen görüntülerde masalsı manzaralar oluşturdu.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde görülen yunus sürüsü eşsiz görüntüler oluşturdu. Yunus sürüsünün avlanmak için Karadeniz'den Marmara denizine ulaşan yolculuğu İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi. Yunus sürüsünün genelde büyük gemilerin peşlerine takılarak ilerledikleri biliniyor, ancak gördükleri küçük gemilere de şov yapmadan geçmiyor. Gemide bulunanların çok yakınına yanaşan sürü metrelerce havaya fırlayıp çıkarttıkları sesler ile dikkatleri üzerine çekiyorlar. Onlarca yunustan oluşan sürüde yavru yunuslar annelerinin yanından ayrılmıyor. Yunus sürüsünün peşinden gelen martılar ise kendi paylarına düşecek balıkları avlamaya çalışıyor. Havadan çekilen yunusların drone gördüklerinde kimi zaman derine dalarak uzaklaştıkları görülüyor. Zamanla drone alışan sürü yüzerken adeta şov yapıyorlar. Havadan görüntülenen yunus sürüsünde annesinin yanından ayrılmayan yavru yunusların görüntüsü izleyenlerin içini ısıtıyor. Yunus balıkları insanlar ile en çok iletişim kurabilen hayvanlar olarak biliniyor.

İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı böyle görüntülendi

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Marmara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat
Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:16:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı böyle görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]