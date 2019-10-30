Son Dakika Haberleri: İstanbul boğazı'ndaki beyaz örtü havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel İstanbul boğazı'ndaki beyaz örtü havadan görüntülendi

İstanbul boğazı'ndaki beyaz örtü havadan görüntülendi

10 dakika önce

İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

İstanbul boğazı'ndaki beyaz örtü havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü. Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve boğaza bakan yamaçlarda sabah saatlerinde sis bastı, boğazda kartpostallık görüntüler oluştu. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Sis nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksama yaşanmadı. Sis havadan da görüntülendi

İstanbul Boğazı, İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:04 Kaynak: DHA
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