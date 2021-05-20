İstanbul Boğazı'ndaki deniz salyası su altından görüntülendi - Son Dakika

İstanbul Boğazı'ndaki deniz salyası su altından görüntülendi

20.05.2021 10:12

İstanbul Boğazı'ndaki deniz salyası su altından görüntülendi Marmara Denizinde gözüken deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul Boğazı'nda su altından görüntüledi.

İstanbul Boğazı'ndaki deniz salyası su altından görüntülendi

İSTANBUL - Marmara Denizinde gözüken deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul Boğazı'nda su altından görüntüledi. Sarayburnu açıklarında çekilen görüntülerde deniz salyasının içinde kalan balıklar su altı görüntülerine yansıdı.

Deniz üzerinde köpüğü andıran yapısı ile deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul görülmede devam ediyor. Adalarda, Anadolu yakasında Kartal, Pendik Zeytinburnu sahilleri ve açıklarında görülen deniz salyası İstanbul Boğazında da gözükmeye başlandı. Tarihi yarımda açıklarında havadan çekilen görüntülerde Ayasofya camii ile birlikte deniz üzerinde biriken müsilaj yansıdı. Sarayburnu açıklarında görüntülenen müsilaj su altından ilginç görüntüler oluşturdu.

Deniz üzerinde kilometrelerce alana dağılan deniz salyası dibe çökmesi halinde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturduğu biliniyor. Deniz salyası istilasından en çok çevredeki balıkçılar olumsuz etkileniyor.

"Son 15 yıl içinde en yüksek seviyeye çıktığını"

Sanayi dalgıçlığı yapan ve Marmara Denizi'nde dalış yapan Birkan Erdem, "Renk değişimi aslında ilk kez karşılaştığımız bir durum değildir. Her yıl bu olayı farklı yoğunluklarla gözlemliyoruz. Bu yıl biraz daha fazla olduğu için dikkatimizi daha fazla çekti. Marmara Denizinde sarı ve kahverengi renklerinde görülmesinin sebebi mikro organizmalar tarafından üretilen yapışkan bir madde olan müsilaj. Bitkisel bir canlı olan Fitoplanktonların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının artması ve bakteri aktivitelerin artmasından dolayı oluşabiliyor. Hem mevsim hem insan faktörü diyebiliriz. Son 15 yıl içinde en yüksek seviyeye çıktığını söyleyebiliriz. Bunun nedenini sahil boyunca yapılaşma, doğal sahil şeridinin yok olması ve atıklar diyebiliriz" ifadesini kullandı.

İstanbul Boğazı'ndaki deniz salyası su altından görüntülendi
İstanbul Boğazı'ndaki deniz salyası su altından görüntülendi
İstanbul Boğazı'ndaki deniz salyası su altından görüntülendi
İstanbul Boğazı'ndaki deniz salyası su altından görüntülendi

İstanbul Boğazı, Sarayburnu, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'ndaki deniz salyası su altından görüntülendi - Son Dakika


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