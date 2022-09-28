İstanbul Boğazı'ndaki trafik, dümeni kilitlenen gemi nedeniyle askıya alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'ndaki trafik, dümeni kilitlenen gemi nedeniyle askıya alındı

28.09.2022 17:30
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, dümeni kilitlenen gemi nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Üsküdar önlerinde bir dökme yük gemisinin dümeninin kilitlenmesi dolayısıyla askıya alındı.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Üsküdar önlerinde bir dökme yük gemisinin dümeninin kilitlenmesi dolayısıyla askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 m boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Üsküdar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'ndaki trafik, dümeni kilitlenen gemi nedeniyle askıya alındı - Son Dakika

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