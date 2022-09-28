Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Tuzla 'dan Rusya 'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 m boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'ndaki trafik, dümeni kilitlenen gemi nedeniyle askıya alındı - Son Dakika

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