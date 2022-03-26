İstanbul Boğazı'ndaki ikinci mayın ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'ndaki ikinci mayın ihbarı asılsız çıktı

26.03.2022 21:55

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde yeniden mayın bulunduğuna dair ihbar asılsız çıktı.

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde yeniden mayın bulunduğuna dair ihbar asılsız çıktı. Bölgeye giden ekipler cismin mayın olmadığını tespit etti.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde sabah saatlerinde sivil bir ticari gemi tarafından fark edilen mayın, bölgeye yönlendirilen Sualtı Savunma Timleri'nin (SAS) kısa süreli çalışmasının ardından etkisiz hale getirilmişti. Akşam saatlerinde ise Garipçe açıklarında seyreden bir ticari gemi, denizde mayına benzer bir cismin olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbarı alarak olay yerine giden ekipler, bulunan cismin mayın olmadığını tespit etti.

(İHA)

İstanbul Boğazı'ndaki ikinci mayın ihbarı asılsız çıktı
İstanbul Boğazı'ndaki ikinci mayın ihbarı asılsız çıktı
İstanbul Boğazı'ndaki ikinci mayın ihbarı asılsız çıktı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'ndaki ikinci mayın ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'ndaki ikinci mayın ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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