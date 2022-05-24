İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI

24.05.2022 16:41

İSTANBUL Boğazı'nda yapılan denetimlerde Sarıyer kıyısı Büyük Liman mevkiinde tespit edilen 3 kaçak dalyan kaldırıldı.

İSTANBUL Boğazı'nda yapılan denetimlerde Sarıyer kıyısı Büyük Liman mevkiinde tespit edilen 3 kaçak dalyan kaldırıldı. Dalyandaki hamsi, istavrit, tekir, dil balığı, eşkina gibi on binlerce su ürünü denize bırakıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ile İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında Sarıyer kıyısı Büyük Liman mevkiinde 3 adet kaçak dalyan tespit edildi. Kaldırılan kaçak dalyandaki yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda ağ, 2 büyük pinter ve 2 büyük balık kafesine el konularak Yedi Emin limanına teslim edildi.

Öte yandan, dalyandaki hamsi, istavrit, tekir, dil balığı, eşkina gibi on binlerce su ürünü tuzaklardan çıkarılarak denize bırakıldı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI

YORUMLAR
500
İstanbul Valiliği: Son Bir Haftada 2 Bin 442 Kaçak Göçmen Ülkelerine Gönderildi İstanbul Valiliği: Son Bir Haftada 2 Bin 442 Kaçak Göçmen Ülkelerine Gönderildi On binlerce kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı On binlerce kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Mahalleleri bayraklarla donatıldı! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin isimleri belli oldu!
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:19:55. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ KAÇAK DALYANLAR KALDIRILDI; ON BİNLERCE BALIK KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement