İstanbul Boğazı'ndaki Köprüler Sis Nedeniyle Adeta Kayboldu
54 dakika önce
İstanbul'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
İstanbul
'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü kayboldu.
İstanbullular güne sis ile başladı. Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı
'nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü tamamen kayboldu. Görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştüğü gözlendi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:53 Kaynak: İHA
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