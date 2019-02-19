Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'ndaki Köprüler Sis Nedeniyle Adeta Kayboldu

İstanbul Boğazı'ndaki Köprüler Sis Nedeniyle Adeta Kayboldu

54 dakika önce

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İstanbul Boğazı'ndaki Köprüler Sis Nedeniyle Adeta Kayboldu, System.String[]
İstanbul'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kayboldu.

İstanbullular güne sis ile başladı. Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı'nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen kayboldu. Görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştüğü gözlendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:53 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel
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